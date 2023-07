21 Mal gibt es an der Konradin-Realschule die Note Eins vor dem Komma

Die Konradin-Realschule in Friedberg verabschiedet einen lebendigen und engagierten Jahrgang.

Mit einem kleinen Festakt in der Rothenberghalle wurden die Absolventinnen und Absolventen der Konradin-Realschule Friedberg verabschiedet. Die Schulfamilie entließ den Jahrgang mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die weitere Ausbildung.

Beim feierlichen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh stimmten sich Eltern, Schüler und Lehrkräfte auf den Abend ein. Dabei wurde betont, dass der Zeitpunkt zum Feiern auch immer einen Ausblick auf die Zukunft einschließt. Der Schulchor unter der Leitung von Antonie Baur sorgte dabei für den treffenden musikalischen Rahmen.

Das Wittelsbacher Land freut sich auf motivierte junge Leute

Im Festakt gab dann das Schulblasorchester mit Andreas Bolleininger am Dirigentenpult mit schmissigen Pop-Hits den freudigen Ton an. Die stellvertretende Schulleiterin Anita Grosser-Glosowitz drückte ihre Freude über einen lebendigen, engagierten Jahrgang aus, der sich nun in ein Leben nach der Realschule aufmachen dürfe und hoffentlich gerne zu den Konradin-Wurzeln zurückkehren werde.

Das Wittelsbacher Land freue sich auf gut ausgebildete, motivierte junge Leute, die sich in den Betrieben und auch im öffentlichen Leben einbringen und weiterentwickeln wollen, blickte der stellvertretende Landrat Manfred Losinger mit seinem Grußwort in die Zukunft. Für ihn habe dieser Weg vor 50 Jahren auch an der Konradin-Realschule begonnen, ergänzte er.

Die beiden Schülersprecher Roman Michl und Tom Schuster gingen auf die Anstrengungen der letzten Wochen und Monate vor der Abschlussprüfung ein und gestanden, dass sie gemeinsam mit ihren Mitschülern in dieser Zeit noch mal besonders gereift seien. Ein besonderes Dankeschön richteten sie an die Klassenleiter, welche ihnen zu Beginn des Jahres schöne Tage auf Abschlussfahrten beschert hatten.

Geschenke für die Jahrgangsbesten

Ilka Steinbach würdigte als stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats die Leistungen der Jahrgangsbesten mit kleinen Aufmerksamkeiten und gab die besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Lebensweg. 21 Mal gab es im gesamten Jahrgang die Note Eins vor dem Komma. Der freudige Abend klang dann im wahrsten Sinne des Wortes mit der Schulband von Karin Baer bei der Feier des Elternbeirats in der Schulaula aus.