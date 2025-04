Dachbodeneinbruch mit Diebstahl: Schaden beträgt 2200 Euro

In Friedberg ist zwischen dem 15. März und dem 4. April in ein Dachbodenabteil eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden. Der bisher noch unbekannte Täter stahl Werkzeug und Reinigungsartikel im Wert von 2200 Euro. Um in das Dachbodenabteil zu gelangen, brach der Täter die Tür mit einem bisher nicht ermittelten Hebelwerkzeug auf. Wer Hinweise zu dem Verbrechen hat, kann sich bei der Polizei unter 0821/323-1710 melden. (AZ)

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinigungsmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis