Friedberg

vor 16 Min.

23-jährige Autofahrerin mit Alkohol am Steuer erwischt

In Friedberg ergab ein Alkoholtest bei einer 23-jährigen Autofahrerin einen Wert von 0,92 Promille. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Am Donnerstag führt die Polizei in Friedberg eine Verkehrskontrolle durch. Dabei halten sie eine 23-Jährige an, die fast ein Promille im Blut hat.

Die Polizei hielt am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle eine 23-jährige Autofahrerin an. Dabei wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Außerdem erwartet die Fahrerin nun eine Anzeige und ein Fahrverbot. (AZ)

Themen folgen