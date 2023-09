So läuft das 24-Stunden-Schwimmen im Friedberger Stadtbad ab

Am Freitag um 18 Uhr fällt der Startschuss zur großen Mitmach-Aktion des TSV Friedberg. Teilnehmen können alle, die zwei Bahnen schaffen.

Was planen Sie am nächsten Wochenende? Ein vielleicht etwas un­kon­ventioneller Vorschlag: Machen Sie mit beim 24-Stunden-Schwim­men des TSV Friedberg, das bereits vor Corona einige Male stattgefunden hat. "Weil jetzt nach der Pande­mie der ganze Sportbetrieb wieder angelaufen ist, packen wir es wie­der", sagt Abteilungslei­terin und Organisatorin Susanne Spaar.

Los geht es am Freitag, 29. September, um 18 Uhr. Die letzten Schwimmer kommen genau 24 Stunden später, am Samstag, 30. September, um 18 Uhr ins Ziel. In der Zwischenzeit gilt es, möglichst viele Menschen ins Wasser zu be­kommen, die zusammen möglichst viele Bahnen schwimmen.

24-Stunden-Schwimmen in Friedberg: Es geht auch nachts

Mitmachen kann jeder oder jede aus Friedberg und Umgebung, der oder die mindestens 50 Meter - das sind zwei Bahnen - in irgendeinem Schwimmstil schafft. Altersgrenzen gibt es weder nach unten noch nach oben. Auch Personen mit Han­dicap sind herzlich willkommen, so­gar eine Wassereinstiegshilfe ist vor­handen. Eine Vereinsmitglied­schaft ist nicht nötig. "Damit es aber wirklich ein 24-Stunden-Schwimmen wird, brauchen wir Leute, die nachts ihre Bahnen ziehen", so Spaar, zu Wartezeiten wird es nicht dann nicht kommen. Das könnte tagsüber pas­sieren, wenn z.B. am Nachmittag zu viele Sportler auf einmal kommen. Lange wird es aber auch dann nicht dauern. Eine wichtige Vorgabe gibt es noch: Wer länger als eine Stunde schwimmt, muss nach 60 Minuten außerhalb des Wassers eine zehn­minütige Pause einlegen.

Wer also schwimmen will, muss nur ins Stadtbad kommen, eine Voran­meldung braucht es nicht. Die Start­gebühr, in der der Eintritt ins Bad enthalten ist, kostet für Erwachsene zehn Euro, für Kinder, Schüler und Studenten sechs Euro. Familien sind mit 24 Euro dabei. Belohnt werden al­le Schwimmer mit Urkunden, auf der die bewältigte Schwimmstrecke dokumentiert ist. Und mit Medaillen:

Beim 24-Stunden-Schwimmen gibt es Medaillen und Preise

Kinder bis zehn Jahre erhalten ab 50 Meter Bronze, ab 200 Meter Silber und ab 800 Meter Gold. Ab elf Jahre gilt: Für 50 bis 2000 Meter gibt es Bron­ze, für 2050 bis 5000 Meter Silber und ab 5050 Meter Gold. Be­son­ders geehrt werden der oder die äl­teste bzw. jüngste Schwimmer oder Schwimmerin, die längste Strecke männlich/weib­lich in der Nachtwertung (23 bis 4 Uhr) und die Familie mit der längs­ten Strecke. Eine Familie sind höchs­tens fünf Leute, von denen mindes­tens zwei unter 18 Jahre alt sind. Weitere Infos unter schwimmen@tsv-friedberg.de.