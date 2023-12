Friedberg

2500 Euro Schaden bei Unfall: Unbekannter fährt Stoßstange an

In Friedberg kam es zu einer Unfallflucht.

Am Montag kam es zwischen 9:00 Uhr und 9:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marquardtstraße in Friedberg zu einer Unfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte laut Polizei einen blauen Fiat 500 am hinteren linken Stoßstangeneck. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fiat 500 entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

