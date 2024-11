2500 Euro Schaden bei Unfallflucht: Polizei sucht nach Hinweisen

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag auf einem Parkplatz in der Jahnstraße in Friedberg zu einer Unfallflucht. Im Zeitraum von 6.15 Uhr und 14 Uhr fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten roten Mazda. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Die Polizei Friedberg ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)