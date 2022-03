26-jähriger Ladendieb wird in Friedberg auf frischer Tat erwischt

In Friedberg geht ein 26-Jähriger auf Diebestour. In zwei Geschäften nimmt der Mann Kleidungsstücke mit und wird erwischt.

Einem 26-Jährigen droht Ärger. Der Mann ging am Dienstag zwischen 11 und 11.15 Uhr in der Hans-Seemüller-Straße in zwei Bekleidungsgeschäften auf Diebestour.

Ladendieb in Friedberg wird von Personal gestellt

Dabei entwendete er Waren im Wert von ca. 150 Euro. Der Ladendieb wurde vom Personal aufgehalten. (AZ)