28-Jähriger hält zu wenig Abstand und fährt anderem Auto auf

Ein Opel-Fahrer übersieht an einer roten Ampel in Friedberg ein stehendes Auto, es kommt zum Zusammenstoß. Der vordere Fahrzeugführer wird leicht verletzt.

Am Montagabend kam es an der Kreuzung Augsburger Straße und Chippenham-Ring in Friedberg zu einem Auffahrunfall. Ein 28-jähriger Opel-Fahrer übersah einen 29-jährigen Golf-Fahrer, welcher verkehrsbedingt an einer roten Ampel stehen geblieben war. Laut Polizei fuhr der 28-Jährige dem vorderen Wagen wegen fehlendem Sicherheitsabstand auf. Der Golf-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. (AZ)