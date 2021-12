Friedberg

2G im Freien am Friedberger See: Essen im Sitzen ist erlaubt, im Stehen nicht

Plus Jürgen Koppold ist sauer: An seinem Kiosk am Friedberger See gilt 2G. Trotzdem dürfen Gäste an Stehtischen nicht essen und trinken. Wie er reagiert und was das Landratsamt sagt.

Von Ute Krogull

Rotweiße Flatterbänder sperren eine überschaubare Fläche rund um den Kiosk am Friedberger See ab. Dahinter: Biertischgarnituren. Davor: freie Wiese. So reagiert Jürgen Koppold auf die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Aichach-Friedberg, die besagt: In der Außengastronomie gilt außer 2G Maskenpflicht - außer jemand sitzt an einem Tisch. Essen und trinken ist also nur am Sitzplatz erlaubt - nicht an Stehtischen. "Das ist doch nur noch bizarr", schimpft der Gastronom. Die jetzige Situation hält er sogar für gefährlicher als Stehtische. Warum?

