3000 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt Mercedes mit Einkaufswagen

Auf einem Supermarktparkplatz in Friedberg beschädigt ein Unbekannter mit dem Einkaufswagen ein parkendes Auto, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Montagnachmittag wurde auf einem Parkplatz in der Augsburgerstraße in Friedberg die Beifahrertür eines parkenden Mercedes beschädigt. Der Unbekannte oder die Unbekannte soll laut Polizei mit Einkaufswagen gegen das Fahrzeug gefahren sein. Der Verursacher oder die Verursacherin kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern flüchtete vom Supermarktparkplatz.

Am parkenden Auto entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)