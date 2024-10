3000 Euro Schaden verursacht und geflohen – Polizei sucht Unfallfahrer

Die Polizei hofft nach einem Fall von Fahrerflucht in Friedberg auf Hinweise. Der Vorfall ereignete sich bereits vor mehreren Wochen in der Burgfriedenstraße, zwischen dem 11. September um 13 Uhr und dem 12. September um 2 Uhr. Laut Polizei fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug durch die Straße und verursachte einen massiven Sachschaden an einem anderen Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, wobei die komplette linke Seite des Autos beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)

