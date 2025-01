3333. Gast begrüßt: Erfreuliche Halbzeitbilanz bei Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“

„Dass wir heute den 3333. Besucher bei unserer Teddy-Ausstellung begrüßen dürfen, ist schon wirklich eine super Sache und bestätigt unsere Arbeit voll und ganz“, erklärt die rund um zufriedene Museumsleiterin im Wittelsbacher Schloss Alice Arnold-Becker. Der Kunsthistorikerin war es ein persönliches Anliegen, die über 200 Plüschtiere nach Friedberg zu holen, da sie eine ähnliche Ausstellung bereits andernorts besuchte und sofort ein gewisses Potenzial für das Schlossmuseum entdeckte. Und ihr geschultes Gespür sollte sie nicht im Stich lassen.

Strahlende Gesichter und leuchtende Augen im Teddy-Wunderland

Zur Halbzeit der knapp drei Monate andauernden Veranstaltung bahnt sich laut Arnold-Becker vielleicht sogar ein neuer Besucherrekord an, was mitunter auch daran liegt, dass Teddybären offensichtlich nicht nur bestimmte Teile der Bevölkerung ansprechen, sondern hier für wirklich jeden etwas dabei ist. „Von Alt bis Jung ist alles vertreten. Wir haben einen richtig guten Mix, an Besuchern. Was aber alle gemeinsam haben, ist die Reaktion, wenn sie die Räumlichkeiten wieder verlassen: leuchtende Augen und strahlende Gesichter“, so die Museumsleiterin.

Und dieser Endruck lässt sich bei einem Gang durch die Ausstellungsräume kaum verschleiern. Lachende Kinder, glückliche Eltern und viele ältere Semester, die in Erinnerungen schwelgen. Zu diesen gehört auch Ilse Burkhard, der an diesem Tag die Ehre zuteilwird, als 3333. Besucherin mit einem Blumenstrauß begrüßt zu werden. Die Friedbergerin zeigt sich begeistert, ob der großen Vielfalt und Menge an verschiedenen Teddy-Unikaten. Vor allem das älteste und wertvollste Ausstellungsstück, ein originaler Steiff-Bär aus dem frühen 20. Jahrhundert, hat es dem Ehrengast angetan.

Es muss nicht immer München sein, auch Friedberg hat einiges zu bieten

„Da ich selbst passionierte Teddybärensammlerin bin und viele Steiff-Replika besitze, interessiert mich dieses Original natürlich besonders“, so Burkhard. Im Jahr 1990 ist sie den plüschigen Stofftieren verfallen und hat seitdem eine stattliche Sammlung von gut 50 Objekten angehäuft. Außerdem sei es für sie eine willkommene Abwechslung, mal wieder in der Heimat ins Museum zu gehen. Meist würde sie, wenn es um das Kulturelle geht, nach München fahren und das Angebot vor der Haustüre glatt übersehen.

Icon Vergrößern Die im Namen des Teddybären gestaltete Gemäldewand erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Peter Fastl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die im Namen des Teddybären gestaltete Gemäldewand erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Ein Lob, das Alice Arnold-Becker dankend annimmt und den Aufwand hinter der Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“ allemal rechtfertigt. Mit einer derart positiven Resonanz hat aber auch die erfahrene Leiterin nicht gerechnet: „Ich wusste, dass es gewiss nicht schlecht laufen würde, aber dass die Reaktionen durchwegs so freudig ausfallen, konnte keiner vorhersehen.“ In einigen Fällen würden Besucher sogar ihre eigenen Teddys mit ins Museum nehmen, um zu zeigen, dass Kuscheltiere im Leben des Menschen eine wichtige und persönliche Rolle einnehmen können.

Begleitprogramm der Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“ kommt bestens an

Eine wichtige Rolle im Gesamtkonzept der Ausstellung spielt auch das große Rahmenprogramm. Die vielen Workshops rund ums Thema Teddybär werden laut Arnold-Becker ebenfalls sehr gut angenommen und sind nicht selten komplett ausgebucht. Als weiterer Hingucker und Besuchermagnet habe sich außerdem die von Schülerinnen und Schülern aus Friedberg kreierte Teddy-Gemäldewand herauskristallisiert.

Nach der ersten Hälfte lässt sich die Zwischenbilanz auf dem Wittelsbacher Schloss also durchaus sehen. Auf die Frage, ob vielleicht sogar eine Verlängerung der Ausstellung in Aussicht stehe, muss die Museumsleiterin aber einlenken: „Wir würden gerne, jedoch werden die Räume demnächst auch wieder für etwas anderes benutzt und das Budget für neue Werbemaßnahmen ist schlicht nicht vorhanden.“ Deshalb endet die Teddyeroberung auch wie geplant am 9. März 2025.