3BA Concert Band bringt funkelnde Blechbläserklänge nach St. Jakob

Die vielfach ausgezeichnete Friedberger Brass Band gibt am dritten Adventswochenende ein festliches Konzert in der Stadtpfarrkirche. Der Eintritt ist frei.

Mal mächtig wie eine Kirchenorgel, mal zart wie ein Vokalensemble: Die 3BA Concert Band bringt am dritten Adventswochenende die reichen Klangfarben der Brassband-Musik die Friedberger Stadtpfarrkirche. Die 30 Blechbläser und Schlagwerker um den Schweizer Dirigenten und Arrangeur Corsin Tuor setzen sich in ihrem Programm keine musikalischen Grenzen. Sie widmen sich mit großer Freude den bedeutenden Klassikern der Blechbläsermusik ebenso wie dem Entdecken neuer Glanzlichter. So erwartet die Konzertbesucher in Friedberg eine fein abgestimmte Mischung aus bekannten Werken wie der Festmusik der Stadt Wien von Richard Strauss, Schweizer Chorklängen und irischen Folk-Melodien.

Brass-Band-Konzert in Friedberg mit internationalem Weihnachtsprogramm

Ähnlich international wie das Programm ist auch die Besetzung der 3BA Concert Band: In der Brass Band mit Sitz in Friedberg haben zahlreiche Berufsmusiker und versierte Laien aus Bayern, Europa und Australien eine musikalische Heimat gefunden. Da liegt es nahe, dass die Musikerinnen und Musiker auch adventliche Klänge aus aller Welt mit in die Stadtpfarrkirche bringen, um sich gemeinsam mit ihrem Publikum auf das anstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Zur Kirchenmusik in St. Jakob haben einige Bandmitglieder eine besondere Beziehung: Seit vielen Jahren unterstützen Hornist Maximilian Fürst, Trompeterin Ida König und Schlagwerker Markus Trinkl das Collegium Musicum bei Festgottesdiensten und Konzerten.

Info: Das Konzert der 3BA Concert Band findet am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob statt. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Vereinsarbeit werden erbeten. (AZ)