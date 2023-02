400 Gäste feiern beim Ball der Margerite in Friedberg

Der Neustart des Galaballs nach mehr als zwei Jahren Pause ist rundum gut gelungen. Stefan Fuß vom Goldenen Stern zeigt, dass das Catering auch funktionieren kann.

Nachdem die letzten beiden Male ein Reinfall in Sachen Catering gewesen waren, freuten sich die Organisatoren und Gäste beim Ball der Margerite in Friedberg umso mehr, dass es diesmal reibungslos funktionierte. Schon nach dem letzten Ball hatte Gastronom Stefan Fuß vom Goldenen Stern aus Rohrbach versprochen, sich um die Bewirtung zu kümmern.

Für die gute Organisation von der Küche bis zum Service und zur Bar bekamen er und seine 30-köpfige Mannschaft nun einen tosenden Applaus. "Wir wissen, dass es mit euch funktioniert", sagte Robert Erdin, der Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes. Und Stefan Fuß ergänzte: "Für uns als Friedberger ist es eine Herzensangelegenheit gegenüber den Gästen, dem Roten Kreuz und selbstverständlich dem Landrat und BRK-Kreisvorsitzenden Dr. Klaus Metzger." Er und seine Frau sowie etliche seiner Servicekräfte hatten bei den letzten zwei Bällen vor Ort ausgeholfen, als das Catering nicht funktionierte.

50 Bilder Glanzvolles Faschingsvergnügen beim Ball der Margerite in Friedberg Foto: Sabine Roth

Das Menü ließen sich die meisten nicht entgehen. Als Vorspeise wurde Vitello serviert. Als Hauptgang eine Wittelsbacher Oxenschulter mit Haferwurzel-Creme, grünem Gemüse und gewälzten Palffy-Knödel oder in der vegetarischen Variante mit Bergkäse und Spitzkraut. Das Dessert "Cube Rohrbach" mit karamellisierter Ganache, eingelegter Quitte und Joghurt rundete das Ganze ab. "Das Essen war ein Gedicht", lobte ein Gast.

Gegen 23 Uhr wurden dann Weißwürste und die Brezen serviert, und die Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes durften es zum ersten Mal genießen. Die offene Bar war ebenfalls in Rohrbacher Hand. Viele nutzten sie für eine Pause und einen Plausch mit Freunden.

Der Fokus lag natürlich beim Tanzen, und die Gäste legten zu der Musik der Klaus-Hörmann-Band, die zum zweiten Mal dabei war, eine flotte Sohle aufs Parkett. Bis über Mitternacht hinaus bebte die Max-Kreitmayr-Halle förmlich. Früher waren große Margeriten der Blickfang, inzwischen sorgt ein modernes Lichtkonzept für Stimmung und taucht die Tanzfläche und die Wände in wechselnde Farben. Tobias Westermeir von Magic of Lights aus Rinnenthal kümmert sich schon seit vielen Jahren um die Beleuchtung.

Michael Quittkat von der Tanzabteilung des TSV Friedberg gefiel der Ball sehr gut: "Die Band hat Tanzmusik mit deutlich hörbarem Takt gespielt. Insbesondere die Musiker am Saxofon, an der Klarinette und an der Flöte waren super. Auch die Sängerin hat die Töne zuverlässig getroffen. Zum Finale gegen 2 Uhr hätten wir uns aber ein paar mehr Partykracher gewünscht." Mit seiner Frau Anja ließ er dennoch keine Tanzrunde aus. Ihr Fazit: "Die Einlagen waren toll und die Kostüme der Tänzerinnen wunderschön. Ein Lob an die, die sie genäht haben."

Musik, Menü und Programm kommen bei Gästen des Balls in Friedberg gut an

Der BRK-Kreisvorsitzende Klaus Metzger bedankte sich für die Treue der Gäste. Dass beim Roten Kreuz so viele Menschen für andere Menschen ehrenamtlich ihren Dienst tun, sei außerordentlich. Mit jeder Eintrittskarte unterstütze man diese Arbeit.

Seit 49 Jahren findet der Wohltätigkeitsball nun schon statt. Organisatorin Martina Vogel leistete wieder tolle Arbeit und platzierte auch die über 400 Gäste mit viel Fingerspitzengefühl an den Tischen. Dafür bekam sie einen tosenden Applaus. Aber auch dem Team des Roten Kreuzes Aichach-Friedberg (BRK) dankte Metzger ganz besonders.

Mit ihren 110 Kostümen sorgten die 16 Tänzerinnen von Lach Moro aus Mering 17 Minuten lang für eine Bombenstimmung auf der Tanzfläche. Foto: Sabine Roth

Das Programm sorgte für weitere Glanzpunkte. Die Formationen Crazy Dragons, Explosion und Destination vom Tanzstudio Effekt aus Kissing begeisterten mit Hip-Hop und Streetdance. Die Inklusionsgruppe einsmehr berührte ganz besonders die Herzen. Mit ihrem Auftritt zum Titel "Wenn du die Welt retten willst, musst du tanzen" zeigten sie, wie sie gemeinsam stark sein können. Der Höhepunkt um Mitternacht war der Auftritt der Faschingsgesellschaft Lach Moro aus Mering mit ihrer Show "Back on Stage". Die 16 Tänzerinnen verwandelten mit ihren 110 Kostümen und fetzigen Tanzeinlagen die Tanzfläche ganze 17 Minuten lang in ein Feuerwerk.

Organisatorin Martina Vogel war überwältigt und strahlte: "Es war ein rundum gelungener Abend!" Für nächstes Jahr sei man gut gerüstet, vor allem, was das Catering anbelangt. Stefan Fuß und sein Team freuen sich schon darauf, wieder für die Verköstigung zu sorgen. Der 50. Ball der Margerite findet am 27. Januar 2024 statt.