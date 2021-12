4000 Euro Schaden bei Einbrüchen in Friedberger Arztpraxen

Diebstahlschaden im oberen dreistelligen Bereich und 4000 Euro Sachschaden: In drei Arztpraxen in Friedberg wurde eingebrochen.

In der Zeit zwischen 13 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag ist eine unbekannte Person in drei Arztpraxen an der Münchner Straße in Friedberg eingedrungen. Alle Praxen gehören zu einem Anwesen. Laut Polizei entstanden ein Diebstahlschaden im oberen dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)