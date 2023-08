4000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Friedberg wird ein Mercedes angefahren. Der Verursacher macht sich einfach aus dem Staub.

Am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte einen geparkten grauen Mercedes CLA 200 auf der linken Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. (AZ)