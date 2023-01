50-Jährige missachtet Vorfahrt im Kreisverkehr

Eine Autofahrerin kommt von der Afrastraße in Friedberg in einen Kreisverkehr und nimmt einem anderen Pkw die Vorfahrt. Es kommt zu einem Unfall.

Am Dienstag befuhr eine Autofahrerin gegen 10.40 Uhr in Friedberg den Kreisverkehr von der Röntgenstraße kommend. Zur selben Zeit wollte eine 50-jährige Fahrzeugführerin, welche von der Afrastraße kam, in den Kreisverkehr einfahren. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt im Kreisverkehr und die beiden Wagen stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2600 Euro. (AZ)