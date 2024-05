Friedberg

vor 34 Min.

50 neue Wohnungen in Toplage in Friedberg entstehen am Altstadtrand

Plus Auf beiden Seiten der Friedberger Ach werden Mehrfamilienhäuser gebaut. Außerdem kommen Wohnungen in die ehemalige Schreinerei. Was passiert mit den Fußwegen dort?

Von Ute Krogull

Ein Filetstück mitten in Friedberg soll bebaut werden. 50 Wohnungen werden dort entstehen – östlich und westlich der Friedberger Ach, gleich unterhalb der Altstadt. Das Projekt, das bereits seit acht Jahren diskutiert wird, weist abgesehen von seiner Toplage und der Bedeutung für das Stadtbild mehrere Besonderheiten auf. So sind die Wohnungen nicht nur in neuen Gebäuden untergebracht, sondern zum Teil auch in Teilen der dortigen früheren Schreinerei Rupp. Diese wird dafür kernsaniert. Und für die kleinen Wege hinauf in die Stadt bzw. entlang des Flusses gibt es eine Verbesserung. Doch die Lage am Wasser bedeutet auch eine Herausforderung.

Das 7300 Quadratmeter große Areal wird von der Ach geteilt. Das aktuelle städtebauliche Planungskonzept des Büros Kling Consult sieht vor, im westlichen Teilbereich fünf zweigeschossige Mehrfamilienwohngebäude mit insgesamt 36 Wohnungen zu errichten. Außerdem werden dort zwei Tiefgaragen gebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen