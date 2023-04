5000 Euro Schaden an parkendem Auto in Friedberg verursacht

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Friedberger Polizei. Vor einem Elektromarkt an der Augsburger Straße wurde ein Fahrzeug beschädigt.

Am Donnerstag gegen 15 Uhr parkte ein Autofahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Augsburger Straße in Friedberg. Als er gegen 16.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck des Pkw fest.

Verursacher des Schadens in Friedberg begeht Unfallflucht

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich unter Tel. 0821/323-1710 mit der Polizeiinspektion Friedberg in Verbindung zu setzen. (AZ)