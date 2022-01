53-jähriger Rollerfahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Seit 2013 besitzt ein 53-Jähriger keine gültige Fahrerlaubnis mehr. Dennoch ist der Mann in Friedberg in der Nacht auf Donnerstag mit dem Roller unterwegs.

Ohne Fahrerlaubnis war ein 53-jähriger Rollerfahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unterwegs. Gegen 00:15 Uhr wurde der Mann von der Polizei in der Augsburger Straße in Friedberg kontrolliert.

Polizeikontrolle: Fahrer in Friedberg hat keinen gültigen Führerschein

Der Kleinkraftrad-Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers der Marke Piaggio vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass dieser bereits seit 2013 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den 53-jährigen wird wegen des Verdachts eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gem. dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (AZ)