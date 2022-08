6000 Schaden bei Unfall: 37-Jähriger bremst zu spät

In Friedberg stoßen zwei Autos zusammen. Der Schaden ist hoch.

Zu einem Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Friedberg. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 37-jähriger mit seinem Audi auf der Augsburger Straße in östlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe des Park-and-ride-Parkplatzes musste er verkehrsbedingt abbremsen.

Ein hinter ihm fahrender 37-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Verkehrssituation laut Polizei zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Audi auf. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. (AZ)