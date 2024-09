64-Jährige fährt stark alkoholisiert Straßenschilder in Friedberg um

Am Montagabend hat eine betrunkene Friedbergerin mit ihrem Auto zwei Verkehrszeichen umgefahren. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall in der Bozener Straße gegen 20 Uhr. Die Unfallverursacherin fuhr weiter und war zunächst unbekannt. Mithilfe von Zeugen konnte die Polizei jedoch die 64-Jährige ermitteln. Sie war mit ihrem Pkw gegen die Verkehrszeichen und im Anschluss nach Hause gefahren.

Beamte der Polizeiinspektion Friedberg trafen die Verursacherin kurze Zeit später in ihrem Wohnort an. Ihr Fahrzeug war erheblich an der Front und am Reifen beschädigt, die Fahrerin war stark alkoholisiert. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die 64-Jährige ein und stellte ihren Führerschein sicher. (AZ)