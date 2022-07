65-Jähriger übersieht rote Ampel: 75.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Mann übersieht an der Kreuzung Augsburger Straße/Chippenhamring in Friedberg eine rote Ampel und kollidiert mit einem anderen Auto. Der Schaden ist groß.

Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Mittwochmittag in Friedberg gekommen. Gegen 12.55 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Skoda die Augsburger Straße in östliche Richtung. An der Kreuzung Augsburger Straße/Chippenham-Ring übersah er laut Polizei die rote Ampel.

Dabei kollidierte er mit dem Daimler einer 49-Jährigen, die den Chippenham-Ring in nördliche Richtung befuhr. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden von ca. 75.000 Euro. (AZ)