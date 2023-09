79-jähriger Radfahrer stürzt und prallt mit Kopf gegen Anhänger

Ein Radfahrer will in Friedberg die Straße überqueren und stürzt. Der 79-Jährige prallt mit dem Kopf gegen einen Anhänger und wird ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Unfall kam es am Dienstag in der Aichacher Straße in Friedberg. Gegen 8:50 Uhr wollte ein 79-jähriger Fahrradfahrer laut Polizei die Straße überqueren und auf einen Radweg auffahren. Hierbei verlor dieser die Kontrolle und stürzte.

Zum Zeitpunkt des Sturzes wartete ein Pkw mit Anhänger an einer roten Ampel. Der 79-jährige prallte bei dem Sturz mit dem Kopf gegen diesen Anhänger und musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Radfahrer trug einen Helm und erlitt keine schlimmeren Verletzungen. (AZ)