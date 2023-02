85. Geburtstag von Altbürgermeister Kling: "Es war wunderbar mit Ihnen"

Plus Friedberg feiert seinen Ehrenbürger mit einem Empfang im Rathaus. Dabei gibt es nicht nur eine Überraschung für den Jubilar, auch Albert Kling selbst sorgt für eine Neuigkeit.

Viele Male war Wolfgang Rockelmann mit Albert Kling auf dem Segelboot unterwegs. "Man lernte dabei einen Menschen ganz genau kennen", sagte der Fraktionsvorsitzende der Parteifreien Bürger, der im Namen des Stadtrats die Glückwünsche zum 85. Geburtstag des Altbürgermeisters und Ehrenbürgers von Friedberg aussprach. Dabei schilderte er Kling als penibel planenden Skipper: "Er verteilt die Aufgaben der Crew, legt die Route exakt fest und fährt zu seinem Ziel, auch wenn Wind und Welle von vorn kommen" - genau so also, wie Kling auch 24 Jahre lang die Geschicke der Stadt gesteuert hat.