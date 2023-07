85-Jähriger fährt ohne Führerschein durch Friedberg

Ein 85-Jähriger fiel durch seine unsichere Fahrweise in Friedberg auf. Nach einer Polizeikontrolle durfte er nicht weiterfahren - und erhielt eine Strafanzeige.

Seine unsichere Fahrweise hatte die Polizei auf aufmerksam gemacht: Ein 85-Jähriger wurde am Sonntag um 15 Uhr in der Pfarrer-Fiegl-Straße in Friedberg kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten fest, dass diesem eigentlich aus gesundheitlichen Gründen die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Sie unterbanden die Weiterfahrt. Nun erhält der 85-Jährige eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)