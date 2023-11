88-jährige Fahrradfahrerin wird bei Unfall verletzt

Beim Überqueren der B300 in Friedberg wird die Frau von einem Taxi erfasst.

An der B300 in Friedberg kam es am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten. Dieser ereignete sich auf Höhe der Haltestelle „Maria Alber“. Dort war ein 69-jähriger Taxifahrer auf der B300 in Richtung Friedberg unterwegs. Zeitgleich überquerte eine 88-jährige Radfahrerin den dortigen Fuß- und Radüberweg.

Radfahrerin überquert Straße bei roter Ampel

Laut Polizei achtete sie dabei nicht auf das Rotlicht ihrer Ampel. Es kam zur Kollision, bei der sich die Frau an der Unterlippe leicht verletzte. Der Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf 5.000 Euro schätzt.