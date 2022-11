Friedberg

A-cappella-Chor Greg is back singt für bedürftige Familien

Der A-cappella-Chor Greg is back stimmte mit seinen mitreißenden Liedern und klangvollen Solostimmen beim Benefizkonzert in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob wundervoll auf die Adventszeit ein.

Plus Das Publikum wird in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob vom A-cappella-Chor mitgerissen. Chorleiter Martin Seiler hat zwei Uraufführungen im Gepäck.

Für viele ging am Freitagabend in der Stadtpfarrkirche St. Jakob wieder ein Traum in Erfüllung. Wunderschöne Stimmen und nuancierte Arrangements berührten die Menschen aus der Region. "Das ist nicht zu toppen. Es war wunderbar. Wir haben es so genossen. Die Stimmung war bombastisch, und das letzte Lied hat mich so richtig mitgerissen!", hörte man am Ausgang, als sich der Augsburger Chor persönlich von jedem verabschiedete.

