Ab Sonntag fährt die Linie 6 bis Stadtbergen - das kann Nachteile haben

Der Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 bringt Neuerungen für Friedberg. Der städtische ÖPNV-Beauftragte sieht die Veränderung bei der Straßenbahnverbindung kritisch.

Von Ute Krogull

Jahrelang endete die Linie 6 am Augsburger Hauptbahnhof, ab Sonntag fährt sie in 36 Minuten vom P+R-Platz in Friedberg West bis Stadtbergen. Der ÖPNV-Beauftragte Prof. Manfred Schnell befürchtet durch diese neue Ost-West-Verbindung Verschlechterungen aus Friedberger Sicht - unter anderem was Pünktlichkeit, Anschlüsse zu den Stadtbussen sowie das Umsteigen am Augsburger Hauptbahnhof angeht. Warum?

