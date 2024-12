Adventszauber auf dem Schulhof

Gleich geht es los. Bei den über 30 Kindern des Schulchors der Theresia-Gerhardinger Grundschule macht sich Anspannung breit. Gemeinsam eröffnen die Schulrektorin, Kristina Fischer, und der Vorsitzende des Elternbeirats, Jonas Lang, den diesjährigen Adventszauber und schon ertönt das erste Weihnachtslied des Schulchors. Spätestens jetzt wird allen aus der Schulgemeinschaft warm ums Herz.

"Der Adventszauber ist das Highlight für unsere Schule und den Kindern tut es sehr gut hier auch einmal im Beisein der Eltern über den Schulhof zu toben", freut sich Kristina Fischer über den gemeinsamen Nachmittag. Vorab hatten die Schulkinder fleißig in ihren Klassen gebastelt und ihre Werke auf Spendenbasis auf einem Basar verkauft. Alexander Schwank, Vorsitzender des Fördervereins erklärte: "Alles was wir sammeln, fließt eins zu eins wieder in die Schule und kommt den Kindern selbst zugute. Allein der Schwimmunterricht an der Schule ist einmalig und wird vom Förderverein sehr unterstützt."

Die Organisation des gesamten Events liegt beim Elternbeirat der Schule. Ein ehrenamtlicher Kraftakt für alle Beteiligten. "Es tut so gut zu sehen, wie viele Menschen sich ehrenamtlich einbringen. Das tut Friedberg gut, das tut der Theresia-Gerhardinger Grundschule gut und am allermeisten den Schulkindern", zeigte sich Jonas Lang zufrieden. Gleichzeitig bedankte er sich bei den vielen Friedberger Unternehmen, die die Veranstaltung durch Sachspenden unterstützt haben.

Bleibt zum Schluss noch die Frage, ob denn auch die Schule einen Wunschzettel für Weihnachten habe? Wenn es nach dem Elternbeiratsvorsitzenden Jonas Lang geht, dann stünden dort aktuell die Themen Beschattung des Pausenhofs, eine klare sichtbare Abtrennung zum Stadtgarten sowie mehr freiwillige Unterstützung bei den Schulwegshelfern.

Am Tag des Adventszaubers blickten alle bei Bratwurst, Waffeln und Punsch in viele zufriedene Gesichter auf dem Schulhof der Theresia-Gerhardinger Grundschule in Friedberg.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.