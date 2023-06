Alarm am Saturn: Feuerwehr rückt aus - muss aber nicht eingreifen

Am Saturn in Friedberg löst die Brandmeldeanlage aus, die Feuerwehr rückt aus. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Grund für den Alarm banal ist.

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Montag gegen 22 Uhr am Friedberger Saturn-Markt in der Augsburger Straße. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass dampfendes Brot aus einer benachbarten Bäckerei den Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. (AZ)