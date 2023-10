"Alarm im Darm": Ein heiteres Spiel über ein ernstes Thema

Das Vorsorgtheater der Stiftung Lebensblicke kommt mit einem Stück zum Tabuthema Darmkrebs nach Friedberg.

Darmkrebs ist ein Tabuthema. Man spricht nicht darüber, vor allem dann nicht, wenn man selbst betroffen ist. Dieses Tabu will ein besonderes Theaterstück durchbrechen, das am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr im Divano in Friedberg gastiert: "Alarm im Darm" des Vorsorgtheaters der Stiftung Lebensblicke, das auf Einladung des Darmzentrums Friedberg-Augsburg sowie durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins Krankenhaus Friedberg zu sehen ist. Der Eintritt ist frei.

Auf spielerisch-komödiantische Art möchten die beiden Schauspieler des Stückes das Thema Darmkrebs enttabuisieren. Das gelingt in heiterer und nachdenkliche Weise. Bewusst wird bei dieser Komödie auf Warnungen und Panikmache verzichtet. Dem Zuschauer wird auf sensible Weise der Zugang zu dem sonst eher von Ängsten dominierten Thema erleichtert.

Zur Handlung: Heinz wird von seiner Frau gedrängt, unbedingt mal zur Darmkrebsvorsorge zu gehen. Doch da beißt sie bei ihm auf Granit. Ein Kerl wie er lässt sich nicht an seinem Allerwertesten herumfummeln und schon gar nicht von diesem eingebildeten Medizinervolk. Heinz verstrickt sich immer mehr in den Widerspruch zwischen aufgesetztem Machotum und sympathischer Naivität, bis ihm fast so etwas wie ein Wunder passiert.

Mehr Infos zum Darmzentrum Friedberg-Augsburg unter www.dzfa.de