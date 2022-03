Alkohol am Steuer: 72-jährigem Autofahrer droht Ärger

Ein 72-jähriger Autofahrer wird am Mittwoch in Friedberg von der Polizei kontrolliert. Die Beamten riechen Alkohol und führen einen Test durch.

Einem 72-jährigen Autofahrer droht Ärger. Der Mann geriet am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Rothenbergstraße in Friedberg in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten der Polizeiinspektion Friedberg nahmen beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,74 Promille. Den 72-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)