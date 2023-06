Alkohol am Steuer kostet Autofahrer in Friedberg 500 Euro

Mit fast einem Promille Alkohol im Blut erwischte die Polizei Friedberg einen Autofahrer. Das hat Folgen.

In der Nacht auf Samstag kontrollierte die Polizei einen 32-Jahre alten Autofahrer in der Ludwigstraße in Friedberg. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 0,96 Promille festgestellt. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)