Alles für die Stammkundschaft: So läuft der Tag bei Feinkost Schadl

Plus Feinkost Schadl am Marienplatz ist ein wichtiger kulinarischer Anlaufpunkt in Friedberg. Gabriele Schadl erzählt, was den Laden zu etwas Besonderem macht.

Von Stefan Stanislawski

Es ist 18.15 Uhr, als plötzlich die Tür zu Feinkost Schadl am Friedberger Marienplatz aufgeht. „Hallo Frau Schadl, zum Glück sind Sie noch da. Ich brauche unbedingt noch eine Flug-Mango“, sagt die Kundin. Zwei Salatköpfe, Tomaten und Mozzarella nimmt sie auch noch mit. „So ist das halt, wenn man selbst im Laden steht, da macht man nicht um Punkt sechs zu“, meint Gabriele Schadl. „Ich habe auch zwei Kundinnen, eine aus Adelzhausen, eine aus Eurasburg, die haben immer frühe Termine in Friedberg, für die komme ich dann schon um halb acht in den Laden. Das würde sich ja gar nicht lohnen, dass die nochmal nach Hause fahren.“ In den 32 Jahren, seit der Laden eröffnet wurde, sind die 65-jährige Gabriele Schadl ihre Kundinnen und Kunden ans Herz gewachsen.

Egal, wer ihren Laden betritt, alle werden mit Namen begrüßt. Laufkundschaft gibt es wenig, der Großteil sind Stammkunden. „Die ersten Jahre waren schwierig, bis sich der Laden etabliert hatte. Ein paar Mal habe ich überlegt, wieder aufzuhören“, erinnert sich Schadl. Gerade am Anfang musste sie viel in den Laden investieren. Die Räumlichkeiten gehörten früher zum Gasthaus Ziegler, Verkaufstheken, ein Kühlraum, eine Küche und ein kleines Büro mussten eingerichtet werden. „Aber mein Mann hat mich immer bestärkt und gesagt ‚Das wird schon‘ und so war es dann auch.“

