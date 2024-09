Allheilmittel für die Altstadtsanierung wird es nie geben – und das ist gut so

Friedberg veröffentlicht einen neuen Katalog mit Maßnahmen zur Sanierung der Altstadt – und viele Bürgerinnen und Bürger werden denken: Schon wieder? Das Thema ist nicht neu. Bereits in den 1970er Jahren hat man sich die Frage gestellt, wie sich die Innenstadt weiterentwickeln kann. Spätestens seit den frühen 2000er Jahren kommen die Konzepte so regelmäßig wie die Jahreszeiten. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, welche Schritte unternommen wurden: Bislang gab es unter anderem einen offenen Planungs- und Leitbildprozess, eine Stadtkonzeption, eine Überarbeitung des Rahmenplans, ein Verkehrsgutachten sowie eine denkmalpflegerische Untersuchung. Diese Schritte sind nur ein Bruchteil aller erarbeiteten Pläne – sie alle sind in den wenigen Jahren zwischen 2001 und 2008 angestoßen worden.

Christian Gall