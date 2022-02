Als die Königsfamilie fliehen musste: Eintrittskarten zu gewinnen

Dramatische Szenen spielten sich 1918 in München ab: Die Revolution wurde ausgerufen, die Königsfamilie floh. Wir verlosen Karten für eine Lesung, die daran erinnert.

Eine ungewöhnliche szenische Lesung mit Constanze Fennel und Florian Schwarz, musikalisch begleitet von Rupert Bopp, findet im Friedberger Schloss statt. "Eben noch unter Kronleuchtern - Die Revolution 1918/1919 aus Sicht der bayerischen Königsfamilie" heißt es am Samstag, 5. Februar, ab 19.30 Uhr. Wir verlosen Karten für den Abend.

"Vor einigen Stunden in Prunkräumen unter Lüstern und jetzt als Bettler um Obdach vor einer Schlosspforte", so beschrieb Prinzessin Wiltrud das Schicksal der Königsfamilie in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 in ihrem Tagebuch. Die szenische Lesung lässt einen die dramatischen Ereignisse der Novemberrevolution miterleben. Als Kurt Eisner in dieser Nacht den Freistaat Bayern ausrief, stürzte die Monarchie. König Ludwig III. floh mit seiner Frau Marie Therese, den Prinzessinnen Wiltrud, Helmtrud, Hildegard und Gundelinde sowie mit dem Erbprinzen Albrecht und Bediensteten aus München. Sie fürchteten, einem ähnlichen Schicksal anheimzufallen wie die russische Zarenfamilie, die wenige Wochen zuvor ermordet worden war.

Verlosung für Lesung in Friedberg: So können Sie gewinnen

Die Münchner Autorin und Regisseurin Christiane Böhm hat sich der Geschichte der Wittelsbacher verschrieben. Für die Edition Luftschiffer hat sie Tagebücher der Königstochter Wiltrud ediert und durch Berichte ihrer Schwestern ergänzt. Constanze Fennel und Florian Schwarz (beide Sprecher beim Bayerischen Rundfunk) bringen die Geschehnisse auf die Bühne im Wittelsbacher Schloss.

So können Sie zwei Tickets für den Abend gewinnen: Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de mit dem Stichwort "Revolution!", Einsendeschluss ist am Donnerstag, 3. Februar, um 12 Uhr. Wer gewonnen hat, wird von uns per E-Mail benachrichtigt.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich im Bürgerbüro, im Rathaus oder online unter stadt-friedberg.reservix.de.