Am 18. September findet der erste Friedberger Seniorentag statt

Qigong, Boule, Gehirnjogging und mehr: Der neue Seniorenbeirat stellt im Stadtpark ein Programm auf die Beine, das "Oldies" in Schwung bringen soll.

Unter dem Motto "Oldies im Park" findet am Sonntag, 18. September, erstmals der Friedberger Seniorentag statt. Von 11 bis 16 Uhr gibt es bei der Freiluftveranstaltung mehrere Stationen, bei denen die Menschen aktiv sein können. Organisiert haben die Veranstaltung Seniorenpfleger und -pflegerin im Stadtrat, Heinz Schrall und Simone Hörmann von und zu Guttenberg, zusammen mit dem neuen Seniorenbeirat. Sie findet nur bei gutem Wetter statt. Und selbstverständlich dürfen die Seniorinnen und Senioren auch Kinder und Enkelkinder mitbringen.

Idee ist es, Senioren eine Veranstaltung zu bieten, bei der sie selber aktiv sein, Neues kennenlernen und sich austauschen können. Dabei soll es ein Angebot geben sowohl für diejenigen, die es gerne etwas sportlich mögen, als auch für alle, die es lieber ruhiger angehen.

Qigong und Vorlesen beim Friedberger Seniorentag 2022

Auf der großen Wiese nahe der Max-Kreitmayr-Halle zeigte Jeanne Graf de Vergara vom Friedberger Bürgernetz, was es mit der fernöstlichen Qigong-Methode auf sich hat. Christine Koller bietet die Trainingsmethode "Life Kinetik", eine Art Gehirnjogging. Diese Station, bei der man sich gegenseitig Aufgaben stellt, dient auch der Kommunikation.

Gemütlich geht es an einer Vorlesestation zu, die der ehemalige Lehrer Hubert Raab betreut. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Friedberg lesen dort vor. Wer körperlich fit bleiben möchte, kann sich ebenso am Bewegungs-Parcours trimmen. Auch hier werden die Interessierten eingewiesen, unter anderem von Heinz Schrall.

Aktive Senioren in der Körperschule Allgäu im Bild: Lehrerin Claudia Scheffler (helles Oberteil), Marlene Hanne (dunkles Oberteil), Cornelia Maier (grünes Oberteil), Schulleiter Helmut Bräuer (weißer Pullover), Eberhard Wolf (weißes T-Shirt) und Pier Weidt (gestreifter Pullover) Aktiv im Alter, fit, Fitness, Einklang mit Körper und Geist, Seele, Schule für Shiatsu, Qigong, Tai Ji und Tanz. Foto: Christoph K�lle

Wer lieber eine ruhige Kugel schiebt, kann dies beim Boule im nahen Hafnergarten tun. Paul Traub holt Interessierte beim Treffpunkt nahe dem Pausenhof ab. Im Pausenhof wird ein Fahrradparcours aufgebaut. Dort können E-Bikes, darunter auch ein E-Tandem, eine E-Rikscha sowie ein Rollstuhl-Bike getestet werden. Auch für Musik, Essen und Getränke ist gesorgt.

Der Anteil an Seniorinnen und Senioren in Friedberg und seinen Ortsteilen ist relativ hoch. Viele von ihnen möchten auch in fortgeschrittenem Alter aktiv sein. Ihnen will der Seniorenbeirat etwas bieten, berichtet Simone Hörmann von und zu Guttenberg. Das Gremium, das erst in dieser Stadtratsperiode gegründet wurde, möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Anliegen zu erfahren: Was macht ihnen in Friedberg Probleme? Welche Veranstaltungen wünschen sie sich? Aufgabe des Beirats ist es, als Mittler zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und Stadtrat zu fungieren. Mitglieder sind außer Seniorenpflegerin und -pfleger unter anderem der Bürgermeister, Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeinden, Sozialstation, Bürgernetz und Sozialverbände.

Das plant der Friedberger Seniorenbeirat

Einige Ideen hat das Gremium bereits. So möchte es eine Broschüre initiieren, in der alle Angebote für Senioren und Seniorinnen zusammengefasst sind, und sich den Themen pflegender Angehörigen sowie Hürden für mobilitätseingeschränkte Menschen widmen.