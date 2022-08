Am Dienstag starten die Friedberger Kinonächte

Am Friedberger Marienplatz gibt es wieder etwas zu gewinnen.

Nach zweijähriger Pause starten wieder die Kinonächte auf dem Friedberger Marienplatz. An drei Abenden zeigt der Bürgerkulturverein eine bunte Mischung an Filmen, biografisch, komödiantisch und musikalisch. Den Auftakt macht am heutigen Dienstag der Film über eine weltberühmte Band, die mit ihren Stücken die Grenzen zwischen Rock und Klassik verwischte.

Friedberger Kinonächte: Der Titel wird nicht verraten

Wie immer wird der Titel nicht verraten. Wer ihn weiß und den Coupon aus unserer Zeitung mit der richtigen Lösung vor der Vorstellung am Marienplatz abgibt, nimmt an der Verlosung der DVD teil. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. Beginn ist mit Einbruch der Dunkelheit. Auf der Website, www.kinonaechte-friedberg.jimdo.com, gibt es kurzfristig Hinweise bei eventuell schlechtem Wetter über Absagen. (AZ)