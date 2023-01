Friedberg

Am Samstag eröffnet die Schwimbeck-Ausstellung im Schloss

Ab Samstag heißt Museumsleiterin Alice Arnold-Becker das Publikum in der Ausstellung "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck" im Friedberger Museum willkommen.

Plus Nach 30 Jahren widmet das Museum dem Friedberger wieder eine Ausstellung. Bei einem Rundgang erklärt die Museumsleiterin, was es zu sehen gibt - auch für Kinder.

Wer die neue Ausstellung im Friedberger Schloss besucht, muss sich auf Überraschungen gefasst machen. Beim Betreten eines Raumes knarzen plötzlich Dielen, Schritte entfernen sich ... Fliegt da ein Vogelschwarm auf? Und was verbirgt sich hinter dem Vorhang, auf dem eine Gestalt durch einen Torbogen huscht? "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck" heißt die Schau, die dem Friedberg-Münchener Maler gewidmet ist und am Samstag ihre Türen öffnet. Die 100 Jahre alten, erstaunlich aktuellen Werke lohnen einen zweiten Blick, nicht nur wegen ihrer Friedberger Bezüge, sondern wegen ihrer Abgründigkeit, die sich nicht im ersten Moment erschließt. Und Schritt für Schritt wird der Rundgang zu einem Grusel-Erlebnis. "Wir haben versucht, in den Räumen eine Atmosphäre des Unheimlichen zu schaffen", sagt Museumsleiterin Dr. Alice Arnold-Becker.

