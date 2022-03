Friedberg

Am Samstag ist Friedensmarsch in Friedberg für die Ukraine

In der Friedberger Innenstadt wird es am Wochenende einen Friedensmarsch wegen des Krieges in der Ukraine geben.

Am Samstag findet in Friedberg ein Friedensmarsch für die Ukraine statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Marienplatz. Der Zug führt von dort auf direktem Weg nach Herrgottsruh. In der Wallfahrtskirche findet im Anschluss ein Friedensgebet statt. Da die Personenzahl wegen Corona auf 80 begrenzt ist, versucht die Pfarrei eine Übertragung ins Freie zu organisieren. Friedberg hilft der Ukraine: Friedensmarsch und Spendenaktion Bereits am vergangenen Samstag waren relativ spontan über 250 Menschen zu einer Mahnwache auf den Marienplatz gekommen. Viele wünschten sich danach, es nicht bei einem einmaligen Zeichen der Solidarität zu belassen. Daher rufen Stadt und Stadtpfarrei zu einer weiteren Veranstaltung auf. Spenden für die Ukraine 1 / 4 Zurück Vorwärts Sachspenden Konserven und ähnlich haltbare Grundnahrungsmittel, Wasser in Flaschen, lang haltbare Lebensmittel (Energieriegel, Fertigsuppen etc.), Babynahrung und Babyhygieneartikel, allgemein Hygieneartikel, Medikamente, Schlafsäcke, Schlafmatten, Isomatten, Klappbetten, Tierfutter, Lampen, Batterien und Stirnlampen, Notstromaggregate, Dieselstromgeneratoren (10 bis 20 kW und 100 bis 600 kW), Feldlazarette/Feldküche, Hygienemittel, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsmaterial, Wasserreinigungsmittel. Neu : Thermokleidung, Decken, Rucksäcke, festes Schuhwerk, Batterien, Erste Hilfe-Pakete/-Koffer, Taschenlampen, Taschentücher, Seife. (Stand 3. März)

Wichtig Es können ausschließlich die oben genannten Artikel angenommen werden; die Liste hat der Ukrainische Verein Augsburg erstellt. Er wird auch für den Kontakt vor Ort sorgen, damit die Spenden in die richtigen Hände kommen.

Geldspenden Kath. Kirchenstiftung St. Jakob

IBAN: DE25 7205 0000 0000 0005 13

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe oder Stadt Friedberg

IBAN: DE04 7205 0000 0000 0000 18

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe

Spendenkonto der Pallottiner Pallottiner KdöR Missionssekretariat

IBAN DE75 7202 0070 0007 7054 17

Stichwort: Ukraine Abgesehen von dem Friedensmarsch wurde eine große Spendenaktion organisiert. Die Hilfsgüter werden im Bauhof gesammelt und sollen an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht werden. (kru) Lesen Sie dazu auch Friedberg Friedberger spenden kistenweise für Ukraine - jetzt sind Fahrer gesucht

