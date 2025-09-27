Amateurfunker in Friedberg mit neuem Vorstand

Die Funker aus dem Wittelsbacher Land, organisiert im Deutschen Amateurradioclub, haben einen neuen Vorstand gewählt. Der verdiente und erfolgreiche Vorsitzende Klaus Brosche wollte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Gewählt wurde Bernhard Feller DL8MAS.

Die Funker vom T19 hatten ein Problem, was man mittlerweile auch aus anderen Vereinen kennt, nämlich, dass die Bereitschaft für ein Ehrenamt wie den Vorsitzenden zu kandidieren stark nachgelassen hat. Da spielt eine gewisse Scheu, etwas falsch zu machen, der lästige Papierkram, oder auch mögliche Kritik bei der Planung von Aktivitäten eine Rolle. Manchmal auch eine übertriebene Work-Life-Balance.

Unser Verein hatte auf jeden Fall das Glück, dass sich nach mehrmonatiger Zeit zwischen Hoffnung und drohender Vereinsauflösung ein versierter Funker fand, dem aufgrund seiner beruflichen Erfahrung die Führung unseres Ortsverbandes leicht fallen dürfte. Wir gratulieren und wünschen dem neuen Vorsitzenden alles Gute.

