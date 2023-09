Amerikanische Volksmusik in Friedberg: Gemeinsam Bluegrass erleben

Am Sonntag, 17. September, findet in Friedberg eine Bluegrass Session statt. Eingeladen sind alle, die sich für amerikanische Melodien begeistern.

Bluegrass ist eine besondere Musikrichtung innerhalb der amerikanischen Countrymusik. Diese traditionelle akustische Musik besteht aus Banjo, Mandoline, Gitarre, Fiddle, Dobro und Kontrabass. Meist singt man zu den relativ einfachen Melodien. Alle Interessierten sind am Sonntag, 17. September eingeladen, im Sportheim des EC Friedberg im Pappelweg 25 um 16 Uhr zur Bluegrass-Session zu kommen.

Organisiert wird die Veranstaltung von Michael Sappington, ein US-amerikanischer Musiker und Liedermacher. Der 40-Jährige verließ seine Heimat Missouri bereits vor 14 Jahren und lebt seit 2021 in Augsburg. "Normalerweise bin ich als Solokünstler unterwegs, manchmal aber auch mit Band. Mir ist aufgefallen, dass die amerikanische Musik hier sehr gut ankommt", so Sappington.

Angelehnt ist die Veranstaltung an Bluegrass-Sessions in München, wo es auch bereits einen eingetragenen Verein gibt. "Unser Treffen wird so ähnlich sein wie dort. Es kommen Musiker zusammen und gemeinsam wird die Oldtime-Musik gespielt", erzählt Mitorganisator Wolfgang Graf aus Friedberg. Natürlich gibt es auch ein kleines Rahmenprogramm. Michael Sappington erzählt ein bisschen zur Musik und gemeinsam erlernt und singt man typische Lieder. "Das Besondere an der Musik ist die Schnelligkeit und die echten Töne. Obwohl alles mit relativ leisen Instrumenten gespielt wird, sind Verstärker innerhalb dieser Musikrichtung stark verpönt", so Graf, der selbst Mandolinenunterricht bei Sappington nimmt.

Graf hofft, dass der Abend mit Bluegrass in Friedberg gut ankommt

Am Sonntagabend bilden erfahrene Musiker die Grundlage des Abends. Wer selbst ein typisches Instrument dieser Musikrichtung spielt, ist dazu eingeladen mitzuspielen. Wer kein Instrument hat, kann gerne mitsingen oder einfach nur zuhören. Der Abend geht circa bis 19 Uhr. Für Getränke ist gesorgt. "Die Szene innerhalb der amerikanischen Volksmusik ist ziemlich klein. Wir wollen schauen, wie der Abend ankommt und vielleicht wird irgendwann einmal auch ein Verein gegründet", hofft Graf.

Bluegrass entstand um 1940 in der Region zwischen Kentucky und Tennessee. Schnell wurde die neue Musikrichtung auch außerhalb Amerikas populär. "Diese Musik hat so viel positive Energie und das ist ansteckend", sagt Sappington. Die traditionellen Melodien sind kulturell sehr wichtig. Die Musiker haben sogar schon eine eigene Sprache entwickelt - so werden zum Beispiel die Gitarristen "Flatpicker" genannt - in Anlehnung an das Plektron genannte Plättchen, mit dem die Saiten angeschlagen oder gezupft werden. "Wenn man sich auf die Musik einlässt, merkt man schnell, wie schön es klingt", sagt Graf.