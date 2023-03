Amok-Komödie an der FOS/BOS: Gewalt ist keine Lösung – Theater schon

400 Zuschauer sehen "Verrücktes Blut" des Autorenduos Nurkan Erpulat und Jens Hillje des Theaterseminars der Beruflichen Oberschule Friedberg.

Eine junge Lehrerin versucht ihren bildungsfernen, größtenteils migrantischen, disziplinlosen Schülerinnen und Schülern der Theater-AG am Projekttag Friedrich Schiller und seine idealistischen Vorstellungen vom klassischen deutschen Theater nahezubringen. Die jungen Leute wollen davon nichts wissen, beschimpfen sich selbst als "Kanaken" und prügeln sich. Doch dann fällt der Lehrerin Sonia Kelich die Waffe eines Schülers in die Hände und die Schüler und Schülerinnen werden gezwungen, die ästhetische Erziehung des Menschen zu verstehen und die Epoche des Sturm und Drangs zu durchdringen.

Das Theaterseminar der Beruflichen Oberschule Friedberg unter Leitung von Raphaela Scharrer und Iris Seemiller brachte an zwei Abenden die Amok-Komödie "Verrücktes Blut" des Autorenduos Nurkan Erpulat und Jens Hillje vom Zusammenprall der Kulturen in der Aula der Schule auf der Bühne. 90 Minuten lang spielten die jungen Schauspieler und Schauspielerinnen das rasante, provokante und mutige Stück mit viel Kraft und Witz.

An der FOS/BOS Friedberg fanden zwei sehr gut besuchte Aufführungen des Theaterseminars statt. Foto: Louis Müller/Scotty Nguyen

Die frustrierte Lehrerin Sonia Kelich (gespielt von Alina Beckert) wählt mit Waffe und gelbem Reclam-Heft in der Hand den Weg der Aggression und Gewalt und lässt ihre Theaterschüler und -schülerinnen plötzlich nach den Werten der Aufklärung schreien. Und so geht es neben Schillers "Die Räuber" und "Kabale und Liebe" auch um Integration, Heimat, Ehrenmord, Kopftücher und Moral. Die Lehrerin repräsentiert scheinbar die deutsche Mehrheitsgesellschaft, doch am Ende erfahren die Schüler, dass auch sie türkische Wurzeln hat.

Das Theaterseminar brachte das Publikum zum Lachen und nahm ihm dennoch nicht das Denken ab. "Verrücktes Blut" arbeitet mit Klischees, Vorurteilen, Stereotypen und ironischen Brechungen. Das Stück spielt von Anfang an mit der Dekonstruktion von Identitäten und Rollen. Dass es in dem Stück um Projektionen geht, unterstreichen nicht nur die Overhead-Projektoren, die wahlweise die Waffe oder Schillers Porträt an die Decke projizieren. Besonders ergreifend aber war es, als der Kurde Hasan (gespielt von Miles Haidinger) am Ende die Waffe auf das Publikum richtete und den insgesamt über 400 Zuschauern vermittelte, dass die Freiheit von Konflikten und die Rettung der Welt nur auf der Theaterbühne möglich ist.

29 Schülerinnen und Schüler im Theaterseminar der FOS/BOS Friedberg

In den letzten neun Monaten investierten neben den Schauspielerinnen und Schauspielern auch viele Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die sich um Technik und das Bühnenbild kümmerten, sehr viel Engagement, Mut, Arbeit und Zeit in diese Inszenierung. Das Theaterseminar bestand aus 29 Schülerinnen und Schülern, die neben der Inszenierung auch noch eine wissenschaftliche Arbeit zum oder über das Stück verfasst haben. (AZ)