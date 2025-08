Amtswechsel beim Rotary Club Friedberg

Für die Stabübergabe des Rotary Clubs Friedberg und zum Beisammensein trafen die Mitglieder sich bei Werner Sedlmeyr im Garten am See und würdigten in diesem Rahmen auch die besondere Arbeit einiger Mitglieder. Der Past-Präsident Hubert Ströbel bedankte sich besonders bei Carlo Haupt, Ludwig Koller und Uli Frank für ihren Einsatz und drückte seine Wertschätzung mit dem Paul Harris Fellow Abzeichen aus. Anschließend überreichte er seinem Nachfolger, Wolfgang Basch die Präsidentenkette.

Der neue Präsident, der ehemalige Kommunalreferent der Stadt Friedberg, ist nicht nur Gründungsmitglied des Friedberger Clubs und damit seit 2002 bei den Rotariern aktiv, er war auch im letzten Jahr als Sekretär tätig. In seiner Antrittsrede dankte er Hubert Ströbel für dessen Einsatz für den Club, seine vielfältigen Ideen und Themen, die er in seiner Amtszeit umgesetzt hat. Aber auch seiner Frau, Catherine Ströbel, wurde der Dank ausgesprochen, denn sie hat die Belange des Clubs nicht nur im Hintergrund unterstützt.

Basch, der seit zwei Jahren im Ruhestand ist, möchte etwas von dem zurückgeben, was er in den 23 Jahren erhalten hat. Dazu zählen, wie er betonte, eine enorme Horizonterweiterung durch die vielfältigen Themen und Menschen, mit denen er im Rahmen von Rotary in Berührung gekommen ist. Vor allem stehen dabei jene Fragen im Mittelpunkt, die sich mit dem Wert der Freundschaft, der Selbstlosigkeit des Handels und dem Wunsch, Gesellschaft ideell verbessern zu wollen im Mittelpunkt.

Daran anknüpfend möchte Basch das neue rotarische Jahr gestalten. Laufende Projekte sollen weiterhin unterstützt werden, neue Projekte mit Umsicht und nur mit Blick auf bestehende Ressourcen geplant werden. Der Wunsch zu helfen bringt viele Menschen zu Rotary, dies zu unterstützen, ist erklärtes Ziel des neuen Präsidenten. Tatkräftig unterstützt wird Wolfgang Basch von einem großen Team, allen voran durch den Past-Präsidenten Hubert Ströbel und die Incoming-Präsidentin Katharina Ciriacy-Wantrup.