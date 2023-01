Friedberg

An der Lechleite in Friedberg werden Bäume gefällt

Am Donnerstag werden an der Friedberger Lechleite Bäume abgeholzt. Sie leiden an Eschentriebsterben.

An einem Waldgrundstück an der Lechleite zwischen dem Islandpferdehof Friedberg und dem Wulfertshauser Sportplatz werden am Donnerstag, 1. Februar, Bäume gefällt. Daher muss die Wegeverbindung gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bei den Bäumen handelt sich um stark vom Triebsterben befallene Eschen in der Nähe der Sitzbank. Bei Routine-Baumkontrollen war festgestellt worden, dass die Bäume nicht mehr verkehrssicher sind. Die Maßnahme wird ein bis zwei Tage dauern. (AZ)

