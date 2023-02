An der Mittelschule sind jetzt Schülerlotsen im Einsatz

Seit Anfang des Jahres unterstützen Schülerlotsen die Sicherheit im Friedberger Straßenverkehr. Engagierte Jugendliche berichten, wie das Projekt bisher läuft.

Früh morgens ist die Lage besonders unübersichtlich. Pendler wollen schnell aus Friedberg raus, Kinder werden mit Bussen und Autos zur Schule gebracht oder machen sich auf dem Fahrrad und zu Fuß selbst auf den Weg. Im Januar startete die Mittelschule in Friedberg deshalb einen Schülerlotsendienst. An der Kreuzung Aichacher Straße und Burgwallstraße helfen Schülerinnen und Schüler jeden Morgen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Für Julia Trinkwalder-Fend ist die Lage nicht zu unterschätzen. "Es passieren immer mal wieder kleinere Unfälle", sagt die kommissarische Schulleiterin der Mittelschule Friedberg. Morgens beobachte sie besonders viel Verkehr. Im Bereich der Aichacher Straße stehen viele Schulen. Autofahrerinnen und Autofahrer seien trotzdem oft ungeduldig und hielten Ampelphasen teilweise nicht ein. Dazu kämen häufig unvorsichtige Kinder und Jugendliche.

Unterstützung für Friedberger Schulweghelfer

Mit ihrem Engagement unterstützen die Lotsinnen und Lotsen der Mittelschule die bereits bestehenden Aktionen der Stadt Friedberg. Am Übergang von der Münchner Straße zur Aichacher Straße und an der Kreuzung zur B300 stehen täglich erwachsene Schulweghelferinnen und Schulweghelfer. Auch in Kissing setzen sich Erwachsene jeden Morgen für einen sichereren Schulweg ein. In Friedberg sei es zuletzt aber immer schwieriger geworden, Ehrenamtliche für diese Aufgabe zu gewinnen, berichtet Trinkwalder-Fend. Deshalb habe man bei ihr in der Mittelschule nachgefragt.

Neun Schülerinnen und Schüler aus der siebten bis neunten Klasse erklärten sich bisher bereit, die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. "Wir hoffen, dass es dann nächstes Jahr noch mehr werden", sagt Trinkwalder-Fend. Doch zunächst müsse sich das Projekt etablieren. Schülerinnen und Schüler sollten Gefallen daran finden, anderen zu helfen – vor allem jüngeren Kindern. Darauf wurden sie von der Polizei vorbereitet. Im Anschluss an eine Schulung aus fünf Einheiten und einer Prüfung könnten die Lotsinnen und Lotsen die Stoßzeiten an jeden Schultag abdecken, erläutert die kommissarische Schulleiterin.

Ohne Schülerlotsen werden Fußgänger schnell übersehen

Dass das nicht immer leicht ist, erzählt Daniel aus der neunten Klasse. Zweimal in der Woche steht er mit gut sichtbarer Weste und Kelle an der Kreuzung Aichacher Straße und Burgwallstraße. Die meisten anderen Lotsinnen und Lotsen seien nur einmal pro Woche im Einsatz. "Aber bei uns ist es nicht aufgegangen", sagt Daniel. Er muss deshalb an einem weiteren Morgen etwas früher aufstehen.

Wirklich gefährlich findet der Neuntklässler die Kreuzung eigentlich nicht. An der Fußgängerampel entstehe dennoch schnell mal eine brenzlige Situation. "Autos könnten hier zu schnell in die Kurve fahren", erklärt Daniel. Während des Gesprächs stellt er sich immer wieder eilig auf die Straße, um mit seiner Signalkleidung auf die schwer überschaubare Stelle aufmerksam zu machen. Fußgängerinnen und Fußgänger würden sonst von Rechtsabbiegern leicht übersehen, sagt er.

Kinder und Eltern bedanken sich für den Schülerlotsendienst

Seine Kollegin Melissa sieht das ähnlich. "Es kommt schon oft vor, dass manchmal die Autos vergessen zu blinken", sagt die Neuntklässlerin. Für Kinder sei das häufig schwer abzuschätzen. Viele Leute tragen außerdem dunkle Kleidung und seien leichter zu übersehen. Besonders an nebligen Tagen wie gerade sei ihr Einsatz deshalb wichtig.

Trotz des Einsatzes in der Kälte ist sie von dem Projekt überzeugt. Vor allem für die jüngeren Kinder habe sie sich engagieren wollen. Das lohne sich. "Dass sich oft Kinder und manche Erwachsene bei mir bedanken, ist ein Zeichen, dass es etwas bringt", berichtet Melissa stolz.