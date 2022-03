Friedberg

17:55 Uhr

An diesen Orten in Friedberg können Ladestellen für E-Autos entstehen

Das Angebot an Ladestationen für E-Autos in Friedberg soll ausgeweitet werden.

Plus Elektroautos werden mehr. Damit steigt der Bedarf an öffentlichen Ladestellen. Hier soll sich in Friedberg etwas tun.

Von Ute Krogull

Zwölf Prozent der Friedberger Haushalte haben ein oder sogar zwei Elektro-Pkw. Das ergab eine Umfrage der Hochschule Augsburg zum Modal Split, also der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, im Oktober. Gefragt wurde bei einer repräsentativen Befragung nach Privat- und Dienst-Pkw mit reinem Elektro- oder aber Hybrid-Antrieb. Die Zahlen entwickeln sich steil nach oben - und damit auch der Bedarf an Ladesäulen. Hier soll sich das Angebot in Friedberg verbessern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen