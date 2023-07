Friedberg

06:30 Uhr

Anekdoten zuhauf: Sie sitzt für die Friedberger Zeit in den Archiven

Plus Seit 2016 hat das Altstadtfest eine eigene Zeitung. Regine Nägele betreibt dafür viel Recherche. Wieso das schwierig ist – und woher ihre Begeisterung dafür kommt.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Gab es vor rund zweihundert Jahren schon Zeitungen? Natürlich. Deshalb hat das Altstadtfest selbstverständlich ebenfalls ein eigenes Journal, die Illustrierte Zeitung zur Friedberger Zeit, heißt es. Die Texte darin stammen von Regine Nägele, der Vorsitzenden des Heimatvereins. Sie steckt viel Herzblut in dieses Projekt – denn die Recherche ist deutlich aufwendiger als für so manchen Zeitungsbericht von heute.

Die Gesprächspartner von damals leben schließlich nicht mehr, Nägele muss auf Hunderte Jahre alte Schriftstücke zurückgreifen, um etwas über die damalige Zeit zu erfahren. Es sind Handschriften, mit denen Nägele zu Beginn einige Probleme hatte. "Als ich vor rund 20 Jahren mit dem Lesen von solchen Schriftstücken anfing, konnte ich quasi nichts entziffern." Erst mit der Zeit ging es besser, heute kann sie sauber geschriebene Texte sogar überfliegen. Dass die Quellen nicht so leicht zu entziffern sind, macht aber laut Nägele auch einen Reiz des Ganzen aus. "Wenn man so einen Text plötzlich versteht, tut sich einem ein Blick in den Alltag der Menschen auf."

