Friedberg

17:26 Uhr

Angeklagter Corona-positiv: Schlagertage-Prozess wird unterbrochen

Plus Wegen Betrugs stehen die Veranstalter der Friedberger Schlagertage vor Gericht. Das positive Testergebnis eines Angeklagten bringt die Verhandlung durcheinander.

Von Ute Krogull

Insolvenzverschleppung, Betrug, Bankrott, Untreue: Das sind die Anklagepunkte gegen die beiden Veranstalter der Friedberger Schlagertage 2018. Doch kaum hatte die Staatsanwältin am Freitag im Augsburger Justizzentrum die Anklage vorgetragen, nahm der Verhandlungstag eine für alle überraschende Wende. In einer Verhandlungspause erhielt einer der Männer eine schlechte Nachricht: Sein Corona-Test ist positiv und er muss in Quarantäne.

